|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2016
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|19.11.2016
|78' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|13.11.2016
|65' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|73'
|30.10.2016
|79' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:3
|Динамо (Москва)
|15.10.2016
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Тюмень (Тюмень)
|10.09.2016
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Мордовия (Саранск)
|06.08.2016
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|4:0
|Спартак-2 (Москва)
|16.07.2016
|1' -77'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|11.07.2016
|15' -83'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Шинник (Ярославль)