Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Максим Тазетдинов - статистика

Завершил карьеру
31 мая 1995 (31)
#29 | Полузащитник
171 см | 67 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
МИТОС
14
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
МИТОС
0 : 2
27.03.2016
Спартак-Нальчик
60' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
Черноморец
4 : 0
01.11.2015
МИТОС
1' - 72'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 15 тур
МИТОС
4 : 1
26.10.2015
Дружба
84' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 14 тур
Машук-КМВ
0 : 5
18.10.2015
МИТОС
85' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 13 тур
Афипс
1 : 0
11.10.2015
МИТОС
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 12 тур
Краснодар-2
4 : 1
05.10.2015
МИТОС
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 11 тур
МИТОС
0 : 3
28.09.2015
Астрахань
87' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
Биолог-Новокубанск
0 : 1
21.09.2015
МИТОС
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 9 тур
МИТОС
1 : 0
14.09.2015
СКА-Ростов
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 8 тур
Ангушт
2 : 1
07.09.2015
МИТОС
66' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 6 тур
Алания
2 : 1
25.08.2015
МИТОС
74' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
18.08.2015
МИТОС
85' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
МИТОС
0 : 0
11.08.2015
Черноморец
87' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 3 тур
Дружба
1 : 2
04.08.2015
МИТОС
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 2 тур
МИТОС
2 : 5
28.07.2015
Машук-КМВ
83' - 90'
90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур
Терек-2
0 : 0
20.07.2015
МИТОС
1' - 67'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
1
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
3
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
2
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
1
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
2
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+