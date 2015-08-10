Рустем Алмаев - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Рустем
|Отчество
|Илмирович
|Фамилия
|Алмаев
|Команда
|Сызрань-2003
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 1998 (25 лет)
|Рост
|173
|Вес
|67
|Имя
|Рустем
|Отчество
|Илмирович
|Фамилия
|Алмаев
|Команда
|Сызрань-2003
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 1998 (25 лет)
|Рост
|173
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сызрань-2003
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|64' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Динамо (Киров)
|14.10.2015
|50' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|08.10.2015
|1' -53'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:3
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|03.10.2015
|1' -58'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|3:0
|Волга (Ульяновск)
|27.09.2015
|78' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|21.09.2015
|90' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:3
|Химик (Дзержинск)
|09.09.2015
|58' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|0:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|28.08.2015
|90' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Челябинск (Челябинск)
|21.08.2015
|67' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|1:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|10.08.2015
|Был в запасе
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|03.08.2015
|65' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|85'
|28.07.2015
|53' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киров)
|1:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)