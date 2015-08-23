Алексей Сергулев - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Сергулев
|Команда
|Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|172
|Вес
|62
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Сергулев
|Команда
|Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|172
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|11
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|59' -90'
|Строгино (Москва)
|4:1
|Текстильщик (Иваново)
|01.11.2015
|70' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|90'
|26.10.2015
|90' -90'
|Коломна (Коломна)
|0:2
|Текстильщик (Иваново)
|17.10.2015
|58' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|11.10.2015
|88' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:2
|Химки (Химки)
|01.10.2015
|90' -90'
|Домодедово (Москва)
|0:3
|Текстильщик (Иваново)
|21.09.2015
|85' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:1
|Текстильщик (Иваново)
|15.09.2015
|90' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|2:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|01.09.2015
|66' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|6:0
|Карелия (Петрозаводск)
|23.08.2015
|63' -90'
|Псков-747 (Псков)
|1:1
|Текстильщик (Иваново)
|12.08.2015
|63' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:2
|Текстильщик (Иваново)