Артем Аксьоненко - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Всеволодович
|Фамилия
|Аксьоненко
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|172
|Вес
|68
|Имя
|Артем
|Отчество
|Всеволодович
|Фамилия
|Аксьоненко
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|172
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лада-Тольятти
|15
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|68' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|7:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|26.10.2015
|Был в запасе
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|08.10.2015
|46' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|03.10.2015
|1' -78'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:3
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|27.09.2015
|1' -72'
|Динамо (Киров)
|2:3
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|19.09.2015
|1' -30'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|6:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|15.09.2015
|1' -68'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Носта (Новотроицк)
|09.09.2015
|1' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|0:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|03.09.2015
|1' -76'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:4
|Волга (Ульяновск)
|28.08.2015
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|21.08.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|4:1
|Химик (Дзержинск)
|16.08.2015
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|4:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|10.08.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:1
|Динамо (Киров)
|03.08.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:3
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|28.07.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|31'
|20.07.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)