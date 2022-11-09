Седрик Брюннер - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Седрик
|Фамилия
|Брюннер
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Седрик
|Фамилия
|Брюннер
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Шальке-04
|2:2
|Боруссия
|Германия. Бундеслига, 24 тур
|55'
|04.03.2023
|1' - 90'
|Бохум
|0:2
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Унион
|0:0
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|10.02.2023
|1' - 63'
|Шальке-04
|0:0
|Вольфсбург
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|20
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:2
|Боруссия (Дортмунд)
|55'
|04.03.2023
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|19.02.2023
|1' -90'
|Унион (Берлин)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|10.02.2023
|1' -63'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|04.02.2023
|1' -78'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|29.01.2023
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|35'
|24.01.2023
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:6
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|21.01.2023
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|3:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|12.11.2022
|1' -75'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:2
|Бавария (Мюнхен)
|09.11.2022
|1' -89'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:0
|Майнц (Майнц)
|05.11.2022
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|30.10.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|23.10.2022
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|14.10.2022
|1' -46'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:3
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|08.10.2022
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|4:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|03.09.2022
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|27.08.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:6
|Унион (Берлин)
|20.08.2022
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|13.08.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|07.08.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|51'