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    Седрик Брюннер - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Седрик
    Фамилия Брюннер
    Команда Шальке-04
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 февраля 1994 (29 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Шальке-04 2:2 Боруссия Германия. Бундеслига, 24 тур
    55'
    04.03.2023 1' - 90' Бохум 0:2 Шальке-04 Германия. Бундеслига, 23 тур
    19.02.2023 1' - 90' Унион 0:0 Шальке-04 Германия. Бундеслига, 21 тур
    10.02.2023 1' - 63' Шальке-04 0:0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шальке-04 20 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:2 Боруссия (Дортмунд)
    55'
    04.03.2023 1' -90' Бохум (Бохум) 0:2 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    19.02.2023 1' -90' Унион (Берлин) 0:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    10.02.2023 1' -63' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    04.02.2023 1' -78' Боруссия (Менхенгладбах) 0:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    29.01.2023 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:0 Кельн (Кельн)
    35'
    24.01.2023 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:6 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    21.01.2023 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 3:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    12.11.2022 1' -75' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:2 Бавария (Мюнхен)
    09.11.2022 1' -89' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:0 Майнц (Майнц)
    05.11.2022 1' -90' Вердер (Бремен) 2:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    30.10.2022 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:2 Фрайбург (Фрайбург)
    23.10.2022 1' -90' Герта (Берлин) 2:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    14.10.2022 1' -46' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:3 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    08.10.2022 1' -90' Байер (Леверкузен) 4:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    03.09.2022 1' -90' Штутгарт (Штутгарт) 1:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    27.08.2022 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:6 Унион (Берлин)
    20.08.2022 1' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 0:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    13.08.2022 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    07.08.2022 1' -90' Кельн (Кельн) 3:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    51'
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