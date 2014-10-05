Богдан Суходуб - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Суходуб
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Суходуб
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|4:1
|Олимпик (Донецк)
|02.05.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Карпаты (Львов)
|18.04.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|15.03.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|5:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|27.02.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|07.12.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Металлург (Запорожье)
|30.11.2014
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|22.11.2014
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|3:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|19.10.2014
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|05.10.2014
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Днепр (Днепр)