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    Роберт Гиллинг - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Роберт
    Фамилия Гиллинг
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 октября 1980 (42 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гибралтар 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2017 Был в запасе Греция 4:0 Гибралтар
    07.10.2017 Был в запасе Гибралтар 0:6 Эстония
    03.09.2017 Был в запасе Гибралтар 0:4 Босния и Герцеговина
    31.08.2017 74' -90' Бельгия 9:0 Гибралтар
    85'
    09.06.2017 Был в запасе Гибралтар 1:2 Кипр
    25.03.2017 1' -75' Босния и Герцеговина 5:0 Гибралтар
    13.11.2016 Был в запасе Кипр 3:1 Гибралтар
    10.10.2016 Был в запасе Гибралтар 0:6 Бельгия
    07.10.2016 Был в запасе Эстония 4:0 Гибралтар
    06.09.2016 Был в запасе Гибралтар 1:4 Греция
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