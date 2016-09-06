|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гибралтар
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2017
|Был в запасе
|Греция
|4:0
|Гибралтар
|07.10.2017
|Был в запасе
|Гибралтар
|0:6
|Эстония
|03.09.2017
|Был в запасе
|Гибралтар
|0:4
|Босния и Герцеговина
|31.08.2017
|74' -90'
|Бельгия
|9:0
|Гибралтар
|85'
|09.06.2017
|Был в запасе
|Гибралтар
|1:2
|Кипр
|25.03.2017
|1' -75'
|Босния и Герцеговина
|5:0
|Гибралтар
|13.11.2016
|Был в запасе
|Кипр
|3:1
|Гибралтар
|10.10.2016
|Был в запасе
|Гибралтар
|0:6
|Бельгия
|07.10.2016
|Был в запасе
|Эстония
|4:0
|Гибралтар
|06.09.2016
|Был в запасе
|Гибралтар
|1:4
|Греция