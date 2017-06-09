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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Гибралтар - Кипр
Гибралтар - Кипр: обзор матча 09 июня 2017
Гибралтар
09.06.2017, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 6 тур
1 : 2
Завершен
Кипр
30'
Э. Эрнандес
10'
Р. Чиполина (АГ)
87'
П. Сотириу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гибралтар - Кипр
Замена
К. Кашаро
️️️️
Э. Бардон
90'
87'
ГОЛ! 1:2!
П. Сотириу
Пас отдал
Д. Деметриу
Желтая карточка
Л. Уолкер
82'
82'
Замена
Н. Митидис
️️️️
К. Артиматас
Замена
Д. Кумбес
️️️️
Р. Кашаро
82'
74'
Замена
А. Макрис
️️️️
Д. Христофи
Желтая карточка
Л. Кашаро
73'
69'
Желтая карточка
Х. Кириаку
61'
Замена
Н. Александру
️️️️
Маргаса
55'
Желтая карточка
К. Лайфис
41'
Желтая карточка
Н. Иоанну
Желтая карточка
Э. Эрнандес
37'
ГОЛ! 1:1!
Э. Эрнандес
Пас отдал
Л. Уолкер
30'
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Чиполина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
21
Дерен Ибрахим
ВР
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
10
Лайам Уолкер
ЦП
23
Энтони Бардон
ЦП
5
Райан Кашаро
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
4
Николас Иоанну
ЦЗ
17
Маргаса
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
8
Хараламбос Кириаку
ОП
18
Костакис Артиматас
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Гибралтар
23
Кайл Голдвин
ВР
13
Джейми Робба
ВР
21
Ален Понс
ЦЗ
0
Джейсон Паси
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
18
Джон-Пол Дуарте
ЦФ
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
1
Антонис Георгаллидес
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
11
Никос Энглезу
ЦЗ
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
23
Георгиос Экономидес
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
10
Несторас Митидис
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
3-2-3-2
21
Ибрахим
3
Чиполина
6
Чиполина
20
Гарсия
17
Оливейро
22
Барнетт
10
Уолкер
23
Бардон
5
Кашаро
7
Кашаро
22
Эрнандес
3-1-4-2
1
Панайи
4
Иоанну
17
Маргаса
4
Меркис
8
Кириаку
10
Хараламбидис
4
Деметриу
19
Лайфис
18
Артиматас
9
Христофи
3
Сотириу
23
Бардон
9
Кашаро
9
Кашаро
23
Бардон
5
Кашаро
16
Кумбес
16
Кумбес
5
Кашаро
17
Маргаса
11
Александру
11
Александру
17
Маргаса
18
Артиматас
10
Митидис
10
Митидис
18
Артиматас
9
Христофи
23
Макрис
23
Макрис
9
Христофи
Остались в запасе
Гибралтар
Кипр
23
Кайл Голдвин
ВР
13
Джейми Робба
ВР
21
Ален Понс
ЦЗ
0
Джейсон Паси
ЦЗ
21
Роберт Гиллинг
ЦП
19
Мики Йоме
ЦФ
18
Джон-Пол Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
22
Неофитос Михаил
ВР
1
Антонис Георгаллидес
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
11
Никос Энглезу
ЦЗ
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
23
Георгиос Экономидес
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
Главный тренер
Христакис Христофору
Остались в запасе
23
Кайл Голдвин
ВР
13
Джейми Робба
ВР
21
Ален Понс
ЦЗ
0
Джейсон Паси
ЦЗ
21
Роберт Гиллинг
ЦП
19
Мики Йоме
ЦФ
18
Джон-Пол Дуарте
ЦФ
Остались в запасе
22
Неофитос Михаил
ВР
1
Антонис Георгаллидес
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
11
Никос Энглезу
ЦЗ
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
23
Георгиос Экономидес
ЦП
5
Фанос Кателарис
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
Главный тренер
Джефф Вуд
Главный тренер
Христакис Христофору
Статистика матча Гибралтар - Кипр
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Никола Попов
(София)
Стадион:
Алгарве
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