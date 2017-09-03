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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Гибралтар - Босния и Герцеговина
Гибралтар - Босния и Герцеговина: обзор матча 03 сентября 2017
Гибралтар
03.09.2017, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 8 тур
0 : 4
Завершен
Босния и Герцеговина
35'
Э. Джеко
65'
К. Кодро
83'
С. Лулич
85'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гибралтар - Босния и Герцеговина
85'
ГОЛ! 0:4!
Э. Джеко
Пас отдал
Э. Вишча
83'
ГОЛ! 0:3!
С. Лулич
65'
ГОЛ! 0:2!
К. Кодро
Пас отдал
Э. Вишча
35'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Хаджич
28'
Желтая карточка
Э. Жуканович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
21
Дерен Ибрахим
ВР
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
23
Энтони Бардон
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
0
Мато Яяло
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
11
Эдин Джеко
ЦФ
0
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Гибралтар
23
Кайл Голдвин
ВР
0
Джейсон Паси
ЦЗ
21
Роберт Гиллинг
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
18
Джон-Пол Дуарте
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
19
Сайкс Гарро
ЦФ
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
6
Дарио Думич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
0
Йозо Шимунович
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
23
Дени Милошевич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
14
Даниэль Миличевич
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
0
Рияд Байич
ЦФ
3-2-2-2
21
Ибрахим
17
Оливейро
3
Чиполина
21
Понс
6
Чиполина
20
Гарсия
23
Бардон
10
Уолкер
22
Эрнандес
7
Кашаро
4-3-1-2
1
Бегович
6
Враньеш
0
Цоцалич
17
Жуканович
5
Колашинац
0
Яяло
21
Хаджич
16
Лулич
19
Вишча
0
Кодро
11
Джеко
Остались в запасе
Гибралтар
Босния и Герцеговина
23
Кайл Голдвин
ВР
0
Джейсон Паси
ЦЗ
21
Роберт Гиллинг
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
18
Джон-Пол Дуарте
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
19
Сайкс Гарро
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
6
Дарио Думич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
0
Йозо Шимунович
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
23
Дени Милошевич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
14
Даниэль Миличевич
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
0
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Остались в запасе
23
Кайл Голдвин
ВР
0
Джейсон Паси
ЦЗ
21
Роберт Гиллинг
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
18
Джон-Пол Дуарте
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
19
Сайкс Гарро
ЦФ
Остались в запасе
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
6
Дарио Думич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
0
Йозо Шимунович
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
23
Дени Милошевич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
14
Даниэль Миличевич
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
0
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Главный тренер
Сергей Барбарез
Статистика матча Гибралтар - Босния и Герцеговина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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