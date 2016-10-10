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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Гибралтар - Бельгия
Гибралтар - Бельгия: обзор матча 10 октября 2016
Гибралтар
10.10.2016, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 3 тур
0 : 6
Завершен
Бельгия
1'
К. Бентеке
19'
А. Витсель
43'
К. Бентеке
51'
Д. Мертенс
56'
К. Бентеке
79'
Э. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гибралтар - Бельгия
Замена
М. Йоме
️️️️
К. Кашаро
86'
Замена
Э. Бардон
️️️️
Л. Уолкер
81'
80'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
К. Бентеке
Желтая карточка
Д. Чиполина
79'
79'
ГОЛ! 0:6!
Э. Азар
Пас отдал
Т. Алдервейрелд
64'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Д. Мертенс
56'
ГОЛ! 0:5!
К. Бентеке
Пас отдал
Э. Азар
53'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Я. Карраско
51'
ГОЛ! 0:4!
Д. Мертенс
Пас отдал
С. Дефур
Замена
А. Паяс
️️️️
Д. Босио
45'
43'
ГОЛ! 0:3!
К. Бентеке
Пас отдал
Т. Менье
19'
ГОЛ! 0:2!
А. Витсель
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Бентеке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
21
Дерен Ибрахим
ВР
6
Рой Чиполина
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
5
Райан Кашаро
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
17
Джеймс Босио
ЦП
10
Лайам Уолкер
ПП
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
16
Стивен Дефур
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Гибралтар
13
Джейми Робба
ВР
1
Джордан Перес
ВР
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
19
Аарон Паяс
ЦП
19
Эшли Родригес
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
23
Энтони Бардон
ЦП
15
Адам Пристли
ЦФ
16
Роберт Монтовио
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
17
Дивок Ориги
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
3-2-3-1
21
Ибрахим
17
Оливейро
5
Кашаро
20
Гарсия
3
Чиполина
2
Вайзмэн
9
Кашаро
17
Босио
10
Уолкер
7
Кашаро
4-2-2-2
1
Куртуа
15
Менье
2
Алдервейрелд
5
Вертонген
23
Киман
16
Дефур
6
Витсель
11
Карраско
10
Азар
20
Бентеке
14
Мертенс
17
Босио
19
Паяс
19
Паяс
17
Босио
10
Уолкер
23
Бардон
23
Бардон
10
Уолкер
9
Кашаро
19
Йоме
19
Йоме
9
Кашаро
11
Карраско
22
Шадли
22
Шадли
11
Карраско
14
Мертенс
11
Миральяс
11
Миральяс
14
Мертенс
20
Бентеке
23
Батшуайи
23
Батшуайи
20
Бентеке
Остались в запасе
Гибралтар
Бельгия
15
Адам Пристли
ЦФ
16
Роберт Монтовио
ЦФ
19
Эшли Родригес
ЦП
13
Джейми Робба
ВР
1
Джордан Перес
ВР
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
21
Роберт Гиллинг
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
13
Матс Селс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
17
Дивок Ориги
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
15
Адам Пристли
ЦФ
16
Роберт Монтовио
ЦФ
19
Эшли Родригес
ЦП
13
Джейми Робба
ВР
1
Джордан Перес
ВР
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
21
Роберт Гиллинг
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
17
Дивок Ориги
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Гибралтар - Бельгия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Алгарве
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