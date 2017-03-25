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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Босния и Герцеговина - Гибралтар
Босния и Герцеговина - Гибралтар: обзор матча 25 марта 2017
Босния и Герцеговина
25.03.2017, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 5 тур
5 : 0
Завершен
Гибралтар
4'
В. Ибишевич
43'
В. Ибишевич
52'
А. Врсаевич
56'
Э. Вишча
90'
Э. Бичакчич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Гибралтар
ГОЛ! 5:0!
Э. Бичакчич
90'
75'
Замена
Э. Бардон
️️️️
Р. Гиллинг
Замена
М. Вранчич
️️️️
М. Пьянич
56'
ГОЛ! 4:0!
Э. Вишча
56'
ГОЛ! 3:0!
А. Врсаевич
52'
Замена
М. Павлович
️️️️
С. Колашинац
45'
ГОЛ! 2:0!
В. Ибишевич
43'
Желтая карточка
С. Колашинац
18'
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
2
Авдия Врсаевич
ПП
19
Эдин Вишча
ПВ
18
Армин Ходжич
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Гибралтар
21
Дерен Ибрахим
ВР
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
19
Аарон Паяс
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ПП
7
Ли Кашаро
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
12
Ибрахим Сехич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
3
Матео Павлович
ЦЗ
19
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
13
Марио Вранчич
ЦП
Гибралтар
13
Джейми Робба
ВР
23
Кайл Голдвин
ВР
23
Энтони Бардон
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
4-3-1-2
1
Бегович
5
Колашинац
0
Цоцалич
3
Бичакчич
17
Жуканович
13
Цимирот
10
Пьянич
2
Врсаевич
19
Вишча
9
Ибишевич
18
Ходжич
3-4-2
21
Ибрахим
20
Гарсия
3
Чиполина
6
Чиполина
21
Гиллинг
19
Паяс
10
Уолкер
9
Кашаро
22
Эрнандес
7
Кашаро
5
Колашинац
3
Павлович
3
Павлович
5
Колашинац
10
Пьянич
13
Вранчич
13
Вранчич
10
Пьянич
21
Гиллинг
23
Бардон
23
Бардон
21
Гиллинг
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Гибралтар
19
Мирослав Стеванович
ЦП
22
Кенан Пирич
ВР
12
Ибрахим Сехич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
8
Раде Крунич
ЦП
Главный тренер
Сергей Барбарез
13
Джейми Робба
ВР
23
Кайл Голдвин
ВР
17
Джеймс Босио
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Остались в запасе
19
Мирослав Стеванович
ЦП
22
Кенан Пирич
ВР
12
Ибрахим Сехич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
8
Раде Крунич
ЦП
Остались в запасе
13
Джейми Робба
ВР
23
Кайл Голдвин
ВР
17
Джеймс Босио
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
Главный тренер
Сергей Барбарез
Главный тренер
Скотт Уайзман
Статистика матча Босния и Герцеговина - Гибралтар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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