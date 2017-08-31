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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Бельгия - Гибралтар
Бельгия - Гибралтар: обзор матча 31 августа 2017
Бельгия
31.08.2017, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 7 тур
9 : 0
Завершен
Гибралтар
16'
Д. Мертенс
18'
Т. Менье
21'
Р. Лукаку
27'
А. Витсель
38'
Р. Лукаку
45'
Э. Азар
61'
Т. Менье
67'
Т. Менье
84'
Р. Лукаку (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Гибралтар
85'
Желтая карточка
Р. Гиллинг
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
К. Де Брюйне
84'
ГОЛ с пенальти! 9:0!
Р. Лукаку
84'
82'
Красная карточка
Э. Барнетт
Замена
Т. Азар
️️️️
Э. Азар
77'
74'
Замена
Р. Гиллинг
️️️️
Р. Кашаро
ГОЛ! 8:0!
Т. Менье
Пас отдал
К. Де Брюйне
67'
61'
Замена
А. Понс
️️️️
Э. Эрнандес
ГОЛ! 7:0!
Т. Менье
Пас отдал
Э. Азар
61'
46'
Замена
Д. Паси
️️️️
Д. Босио
Замена
М. Дембеле
️️️️
Д. Мертенс
46'
ГОЛ! 6:0!
Э. Азар
Пас отдал
Т. Менье
45'
Красная карточка
А. Витсель
40'
ГОЛ! 5:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Т. Менье
38'
ГОЛ! 4:0!
А. Витсель
Пас отдал
Д. Мертенс
27'
ГОЛ! 3:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Т. Менье
21'
ГОЛ! 2:0!
Т. Менье
Пас отдал
Д. Мертенс
18'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Т. Менье
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Гибралтар
21
Дерен Ибрахим
ВР
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
5
Райан Кашаро
ЦЗ
17
Джеймс Босио
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
16
Торган Азар
ЛВ
19
Леандер Дендокер
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
21
Джордан Лукаку
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Гибралтар
23
Кайл Голдвин
ВР
13
Джейми Робба
ВР
21
Ален Понс
ЦЗ
0
Джейсон Паси
ЦЗ
20
Эван Грин
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
23
Энтони Бардон
ЦП
22
Пол Подеста
ЦФ
19
Сайкс Гарро
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
18
Джон-Пол Дуарте
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
4-1-3-2
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
4
Компани
5
Вертонген
15
Менье
6
Витсель
10
Азар
7
Де Брюйне
11
Карраско
14
Мертенс
9
Лукаку
3-2-2-2
21
Ибрахим
22
Барнетт
3
Чиполина
5
Кашаро
20
Гарсия
6
Чиполина
17
Босио
10
Уолкер
7
Кашаро
22
Эрнандес
14
Мертенс
19
Дембеле
19
Дембеле
14
Мертенс
7
Де Брюйне
8
Тилеманс
8
Тилеманс
7
Де Брюйне
10
Азар
16
Азар
16
Азар
10
Азар
22
Эрнандес
21
Понс
21
Понс
22
Эрнандес
17
Босио
0
Паси
0
Паси
17
Босио
5
Кашаро
21
Гиллинг
21
Гиллинг
5
Кашаро
Остались в запасе
Бельгия
Гибралтар
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
21
Джордан Лукаку
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
22
Пол Подеста
ЦФ
20
Эван Грин
ЦП
23
Кайл Голдвин
ВР
13
Джейми Робба
ВР
23
Энтони Бардон
ЦП
19
Сайкс Гарро
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
18
Джон-Пол Дуарте
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
21
Джордан Лукаку
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
22
Пол Подеста
ЦФ
20
Эван Грин
ЦП
23
Кайл Голдвин
ВР
13
Джейми Робба
ВР
23
Энтони Бардон
ЦП
19
Сайкс Гарро
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
18
Джон-Пол Дуарте
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Джефф Вуд
Статистика матча Бельгия - Гибралтар
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Нил Дойл
(Дублин)
Стадион:
Морис Дюфрасне
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