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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Гибралтар - Эстония
Гибралтар - Эстония: обзор матча 07 октября 2017
Гибралтар
07.10.2017, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 9 тур
0 : 6
Завершен
Эстония
10'
С. Лутс
30'
М. Кяйт
38'
С. Зенев
52'
Й. Тамм
66'
Й. Тамм
77'
Й. Тамм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гибралтар - Эстония
77'
ГОЛ! 0:6!
Й. Тамм
Пас отдал
Р. Клаван
66'
ГОЛ! 0:5!
Й. Тамм
52'
ГОЛ! 0:4!
Й. Тамм
45'
Желтая карточка
М. Аксалу
38'
ГОЛ! 0:3!
С. Зенев
30'
ГОЛ! 0:2!
М. Кяйт
Пас отдал
Й. Тамм
23'
Желтая карточка
С. Зенев
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Лутс
Пас отдал
К. Васильев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
21
Дерен Ибрахим
ВР
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
0
Джейсон Паси
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
17
Джеймс Босио
ЦП
23
Энтони Бардон
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
13
Сиим Лутс
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Гибралтар
23
Кайл Голдвин
ВР
13
Джейми Робба
ВР
21
Ален Понс
ЦЗ
12
Джереми Лопес
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
19
Сайкс Гарро
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
Эстония
22
Маит Тоом
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
0
Тоньо
ВР
21
Никита Баранов
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
16
Карл Меол
ЦЗ
5
Дмитрий Круглов
ЦЗ
21
Артем Дмитриев
ОП
16
Сергей Мосников
ЦП
16
Брент Леписту
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
3-2-3-2
21
Ибрахим
0
Паси
6
Чиполина
20
Гарсия
17
Оливейро
22
Барнетт
17
Босио
23
Бардон
10
Уолкер
22
Эрнандес
16
Кумбес
3-2-4-1
12
Аксалу
16
Тамм
15
Клаван
23
Тенисте
3
Пикк
17
Яагер
18
Метс
14
Васильев
13
Лутс
4
Кяйт
10
Зенев
Остались в запасе
Гибралтар
Эстония
23
Кайл Голдвин
ВР
13
Джейми Робба
ВР
21
Ален Понс
ЦЗ
12
Джереми Лопес
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
19
Сайкс Гарро
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
21
Артем Дмитриев
ОП
22
Маит Тоом
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
0
Тоньо
ВР
21
Никита Баранов
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
16
Карл Меол
ЦЗ
5
Дмитрий Круглов
ЦЗ
16
Сергей Мосников
ЦП
16
Брент Леписту
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Остались в запасе
23
Кайл Голдвин
ВР
13
Джейми Робба
ВР
21
Ален Понс
ЦЗ
12
Джереми Лопес
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
19
Сайкс Гарро
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
Остались в запасе
21
Артем Дмитриев
ОП
22
Маит Тоом
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
0
Тоньо
ВР
21
Никита Баранов
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
16
Карл Меол
ЦЗ
5
Дмитрий Круглов
ЦЗ
16
Сергей Мосников
ЦП
16
Брент Леписту
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Главный тренер
Юрген Хенн
Статистика матча Гибралтар - Эстония
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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