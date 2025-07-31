Статистика по турнирам

Лига конференций 2025/2026 Румыния. Лига I 2025/2026 Румыния. Лига I 2024/2025 Румыния. Лига I 2023/2024 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017