Дмитрий Митин - статистика
#38 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Митин
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Митин
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рязань
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|Рязань (Рязань)
|1:0
|Калуга (Калуга)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Авангард (Курск)
|1:0
|Рязань (Рязань)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Рязань (Рязань)
|0:0
|Чертаново (Москва)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Зенит (Пенза)
|1:2
|Рязань (Рязань)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Рязань (Рязань)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Орел (Орел)
|0:0
|Рязань (Рязань)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Рязань (Рязань)
|2:0
|Локомотив (Лиски)
|14.09.2015
|90' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Рязань (Рязань)
|07.09.2015
|90' -90'
|Рязань (Рязань)
|2:1
|Арсенал-2 (Тула)
|31.08.2015
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|2:0
|Рязань (Рязань)
|17.08.2015
|Был в запасе
|Калуга (Калуга)
|0:1
|Рязань (Рязань)
|11.08.2015
|1' -46'
|Рязань (Рязань)
|0:0
|Авангард (Курск)
|03.08.2015
|65' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Рязань (Рязань)
|28.07.2015
|76' -90'
|Рязань (Рязань)
|0:3
|Зенит (Пенза)