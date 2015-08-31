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    Дмитрий Митин - статистика

    #38 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Александрович
    Фамилия Митин
    Команда Рязань
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рязань 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 Был в запасе Рязань (Рязань) 1:0 Калуга (Калуга)
    01.11.2015 Был в запасе Авангард (Курск) 1:0 Рязань (Рязань)
    25.10.2015 Был в запасе Рязань (Рязань) 0:0 Чертаново (Москва)
    18.10.2015 Был в запасе Зенит (Пенза) 1:2 Рязань (Рязань)
    11.10.2015 Был в запасе Рязань (Рязань) 1:1 Торпедо (Москва)
    27.09.2015 Был в запасе Орел (Орел) 0:0 Рязань (Рязань)
    19.09.2015 Был в запасе Рязань (Рязань) 2:0 Локомотив (Лиски)
    14.09.2015 90' -90' Металлург Л (Липецк) 0:0 Рязань (Рязань)
    07.09.2015 90' -90' Рязань (Рязань) 2:1 Арсенал-2 (Тула)
    31.08.2015 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 2:0 Рязань (Рязань)
    17.08.2015 Был в запасе Калуга (Калуга) 0:1 Рязань (Рязань)
    11.08.2015 1' -46' Рязань (Рязань) 0:0 Авангард (Курск)
    03.08.2015 65' -90' Чертаново (Москва) 0:1 Рязань (Рязань)
    28.07.2015 76' -90' Рязань (Рязань) 0:3 Зенит (Пенза)
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