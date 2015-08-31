Маханур Гамзатов - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Маханур
|Отчество
|Ильгар Оглы
|Фамилия
|Гамзатов
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1994 (29 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Имя
|Маханур
|Отчество
|Ильгар Оглы
|Фамилия
|Гамзатов
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1994 (29 лет)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рязань
|12
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:0
|Калуга (Калуга)
|25.10.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|0:0
|Чертаново (Москва)
|24'
|18.10.2015
|1' -90'
|Зенит (Пенза)
|1:2
|Рязань (Рязань)
|11.10.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|29'
|04.10.2015
|77' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|1:0
|Рязань (Рязань)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Орел (Орел)
|0:0
|Рязань (Рязань)
|19.09.2015
|81' -90'
|Рязань (Рязань)
|2:0
|Локомотив (Лиски)
|14.09.2015
|57' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Рязань (Рязань)
|71'
|07.09.2015
|61' -90'
|Рязань (Рязань)
|2:1
|Арсенал-2 (Тула)
|31.08.2015
|67' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|2:0
|Рязань (Рязань)
|87'
|24.08.2015
|Был в запасе
|Рязань (Рязань)
|1:0
|Витязь (Подольск)
|03.08.2015
|1' -69'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Рязань (Рязань)
|28.07.2015
|46' -90'
|Рязань (Рязань)
|0:3
|Зенит (Пенза)
|20.07.2015
|1' -68'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Рязань (Рязань)