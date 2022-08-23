Бен Гибсон - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Гибсон
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нанторп
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1993 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|78
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Гибсон
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нанторп
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1993 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Миллуолл
|2:3
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|80'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Норвич Сити
|2:0
|Кардифф
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|21.02.2023
|1' - 90'
|Норвич Сити
|3:1
|Бирмингем Сити
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|46' - 90'
|Уиган Атлетик
|0:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|90' - 90'
|Норвич Сити
|3:1
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Бристоль Сити
|1:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Норвич Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:3
(3:5)п
|Борнмут (Борнмут)