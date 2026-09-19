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Сток Сити
Бен Гибсон
Статистика
€ 500 тыс
Бен Гибсон - статистика
Сток Сити
15 января 1993 (33), Нанторп
#23 | Защитник
185 см | 78 кг
Англия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Сток Сити
2 : 1
19.09.2026
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Уотфорд
1 : 2
12.09.2026
Сток Сити
Был в запасе
Статистика по турнирам
Англия. Чемпионшип 2026/2027
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
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Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2023/2024
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Англия. Кубок 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сток Сити
1
0
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Сток Сити
2 : 1
19.09.2026
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Уотфорд
1 : 2
12.09.2026
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Саутгемптон
3 : 1
22.08.2026
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Сток Сити
1 : 2
15.08.2026
Суонси
Был в запасе
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