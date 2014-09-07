Джейк Гослинг - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Гослинг
|Команда
|Бристоль Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оксфорд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Гослинг
|Команда
|Бристоль Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оксфорд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гибралтар
|8
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2015
|Был в запасе
|Гибралтар
|0:6
|Шотландия
|08.10.2015
|1' -90'
|Грузия
|4:0
|Гибралтар
|07.09.2015
|1' -90'
|Польша
|8:1
|Гибралтар
|87'
|04.09.2015
|61' -90'
|Гибралтар
|0:4
|Ирландия
|13.06.2015
|1' -90'
|Гибралтар
|0:7
|Германия
|29.03.2015
|74' -90'
|Шотландия
|6:1
|Гибралтар
|14.11.2014
|Был в запасе
|Германия
|4:0
|Гибралтар
|14.10.2014
|75' -90'
|Гибралтар
|0:3
|Грузия
|11.10.2014
|1' -90'
|Ирландия
|7:0
|Гибралтар
|07.09.2014
|46' -90'
|Гибралтар
|0:7
|Польша