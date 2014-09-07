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    Джейк Гослинг - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Джейк
    Фамилия Гослинг
    Команда Бристоль Роверс
    Состав Основной
    Родной город Оксфорд
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 августа 1993 (29 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гибралтар 8 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2015 Был в запасе Гибралтар 0:6 Шотландия
    08.10.2015 1' -90' Грузия 4:0 Гибралтар
    07.09.2015 1' -90' Польша 8:1 Гибралтар
    87'
    04.09.2015 61' -90' Гибралтар 0:4 Ирландия
    13.06.2015 1' -90' Гибралтар 0:7 Германия
    29.03.2015 74' -90' Шотландия 6:1 Гибралтар
    14.11.2014 Был в запасе Германия 4:0 Гибралтар
    14.10.2014 75' -90' Гибралтар 0:3 Грузия
    11.10.2014 1' -90' Ирландия 7:0 Гибралтар
    07.09.2014 46' -90' Гибралтар 0:7 Польша
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