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Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Гибралтар
Германия - Гибралтар: обзор матча 14 ноября 2014
Германия
14.11.2014, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 4 тур
4 : 0
Завершен
Гибралтар
12'
Т. Мюллер
29'
Т. Мюллер
38'
М. Гетце
67'
Й. Сантос (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Гибралтар
90'
+1
Замена
А. Пристли
️️️️
Б. Перес
Замена
Л. Бендер
️️️️
Т. Кроос
79'
Замена
Й. Хектор
️️️️
Э. Дурм
72'
71'
Замена
К. Кашаро
️️️️
Р. Кашаро
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Й. Сантос
67'
Замена
К. Фолланд
️️️️
С. Хедира
60'
58'
Замена
Й. Сантос
️️️️
Д. Сержант
ГОЛ! 3:0!
М. Гетце
38'
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Л. Подольски
29'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Ш. Мустафи
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
11
Марио Гетце
АП
20
Карим Беллараби
ПВ
23
Макс Крузе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Гибралтар
13
Джейми Робба
ВР
4
Дэвид Артелл
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
5
Райан Кашаро
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
16
Брайан Перес
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Аллен Була
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Ларс Бендер
ПЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Гибралтар
17
Лайам Нил
ВР
1
Джордан Перес
ВР
18
Йоген Сантос
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
19
Аарон Паяс
ЦП
8
Рафа Бадо
ЦП
12
Джереми Лопес
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
23
Энтони Бардон
ЦП
15
Адам Пристли
ЦФ
11
Джейк Гослинг
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
3-2-3-2
1
Нойер
2
Мустафи
17
Боатенг
15
Дурм
8
Кроос
6
Хедира
10
Подольски
11
Гетце
20
Беллараби
13
Мюллер
23
Крузе
3-2-2-1
13
Робба
3
Чиполина
20
Гарсия
6
Чиполина
2
Вайзмэн
5
Кашаро
16
Перес
10
Уолкер
7
Кашаро
15
Дурм
3
Хектор
3
Хектор
15
Дурм
8
Кроос
15
Бендер
15
Бендер
8
Кроос
6
Хедира
9
Фолланд
9
Фолланд
6
Хедира
4
Сержант
18
Сантос
18
Сантос
4
Сержант
16
Перес
15
Пристли
15
Пристли
16
Перес
5
Кашаро
9
Кашаро
9
Кашаро
5
Кашаро
Остались в запасе
Германия
Гибралтар
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Роман Вайденфеллер
ВР
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
11
Джейк Гослинг
ЦФ
19
Аарон Паяс
ЦП
8
Рафа Бадо
ЦП
17
Лайам Нил
ВР
1
Джордан Перес
ВР
12
Джереми Лопес
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
23
Энтони Бардон
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Аллен Була
Остались в запасе
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Роман Вайденфеллер
ВР
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
Остались в запасе
11
Джейк Гослинг
ЦФ
19
Аарон Паяс
ЦП
8
Рафа Бадо
ЦП
17
Лайам Нил
ВР
1
Джордан Перес
ВР
12
Джереми Лопес
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
23
Энтони Бардон
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Аллен Була
Статистика матча Германия - Гибралтар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
0 : 0
23.09.2026
Сан-Томе и Принсипи
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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