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Гибралтар - Шотландия
Гибралтар - Шотландия: обзор матча 11 октября 2015
Гибралтар
11.10.2015, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 10 тур
0 : 6
Завершен
Шотландия
25'
К. Мартин
39'
Ш. Мэлони
52'
С. Флетчер
56'
С. Флетчер
85'
С. Флетчер
90+1'
С. Нейсмит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гибралтар - Шотландия
90'
+1
ГОЛ! 0:6!
С. Нейсмит
Пас отдал
С. Флетчер
Замена
М. Йоме
️️️️
К. Кашаро
89'
85'
ГОЛ! 0:5!
С. Флетчер
Пас отдал
С. Нейсмит
Замена
Д. Дуарте
️️️️
Л. Кашаро
82'
76'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
К. Мартин
63'
Замена
Д. Расселл
️️️️
М. Ритчи
63'
Замена
Д. Флетчер
️️️️
С. Браун
Замена
Б. Перес
️️️️
Д. Дуарте
57'
56'
ГОЛ! 0:4!
С. Флетчер
Пас отдал
К. Мартин
52'
ГОЛ! 0:3!
С. Флетчер
Пас отдал
А. Хаттон
39'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Мэлони
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Мартин
Пас отдал
Г. Грир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
13
Джейми Робба
ВР
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
5
Райан Кашаро
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
19
Даниэль Дуарте
ЦП
23
Энтони Бардон
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
8
Скотт Браун
ЦП
16
Грэм Дорранс
ЦП
13
Крис Мартин
ЦФ
9
Стивен Флетчер
ЦФ
Гибралтар
17
Лайам Нил
ВР
1
Джордан Перес
ВР
16
Джастин Ровегно
ЦЗ
4
Лайам Кларк
ЦП
16
Брайан Перес
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
12
Джордж Кабрера
ЦФ
11
Джейк Гослинг
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
18
Джон-Пол Дуарте
ЦФ
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
4
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
13
Грэм Шинни
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
16
Джонни Расселл
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
3-2-4-1
13
Робба
3
Чиполина
5
Кашаро
6
Чиполина
22
Барнетт
20
Гарсия
9
Кашаро
23
Бардон
10
Уолкер
19
Дуарте
7
Кашаро
3-2-3-2
0
МакГрегор
2
Хаттон
14
Берра
5
Грир
3
Робертсон
4
Ритчи
8
Браун
16
Дорранс
6
Мэлони
9
Флетчер
13
Мартин
19
Дуарте
16
Перес
16
Перес
19
Дуарте
9
Кашаро
19
Йоме
19
Йоме
9
Кашаро
7
Кашаро
18
Дуарте
18
Дуарте
7
Кашаро
4
Ритчи
16
Расселл
16
Расселл
4
Ритчи
8
Браун
19
Флетчер
19
Флетчер
8
Браун
13
Мартин
10
Нейсмит
10
Нейсмит
13
Мартин
Остались в запасе
Гибралтар
Шотландия
17
Лайам Нил
ВР
12
Джордж Кабрера
ЦФ
4
Лайам Кларк
ЦП
16
Джастин Ровегно
ЦЗ
11
Джейк Гослинг
ЦФ
1
Джордан Перес
ВР
17
Джеймс Босио
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
4
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
13
Грэм Шинни
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
Остались в запасе
17
Лайам Нил
ВР
12
Джордж Кабрера
ЦФ
4
Лайам Кларк
ЦП
16
Джастин Ровегно
ЦЗ
11
Джейк Гослинг
ЦФ
1
Джордан Перес
ВР
17
Джеймс Босио
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Крейг Гордон
ВР
4
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
13
Грэм Шинни
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
Главный тренер
Джефф Вуд
Статистика матча Гибралтар - Шотландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
0 : 0
23.09.2026
Сан-Томе и Принсипи
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Алгарве
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