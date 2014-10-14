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Расписание матчей
Евро-2024
Гибралтар - Грузия
Гибралтар - Грузия: обзор матча 14 октября 2014
Гибралтар
14.10.2014, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 3 тур
0 : 3
Завершен
Грузия
9'
Н. Гелашвили
19'
Т. Окриашвили
69'
Д. Канкава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гибралтар - Грузия
87'
Желтая карточка
Г. Папунашвили
80'
Замена
А. Эбралидзе
️️️️
Джано
76'
Замена
В. Двалишвили
️️️️
Г. Чантурия
Замена
Р. Чиполина
️️️️
Й. Сантос
76'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Р. Гиллинг
75'
Желтая карточка
Д. Чиполина
71'
69'
ГОЛ! 0:3!
Д. Канкава
Пас отдал
С. Кверквелия
67'
Замена
Г. Папунашвили
️️️️
Н. Гелашвили
47'
Желтая карточка
И. Дзария
Замена
А. Пристли
️️️️
К. Кашаро
46'
Желтая карточка
Р. Кашаро
33'
19'
ГОЛ! 0:2!
Т. Окриашвили
Пас отдал
Джано
Желтая карточка
Ж. Гарсия
18'
9'
ГОЛ! 0:1!
Н. Гелашвили
Пас отдал
Г. Чантурия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
13
Джейми Робба
ВР
18
Йоген Сантос
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
5
Райан Кашаро
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
16
Брайан Перес
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Аллен Була
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
21
Ираклий Дзария
ЛП
15
Торнике Окриашвили
ЦП
9
Николоз Гелашвили
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
10
Джано
АП
11
Георгий Чантурия
ПП
Главный тренер
Темури Кецбая
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
1
Джордан Перес
ВР
4
Дэвид Артелл
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
19
Аарон Паяс
ЦП
8
Рафа Бадо
ЦП
12
Джереми Лопес
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
11
Джейк Гослинг
ЦФ
15
Адам Пристли
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Грузия
13
Омар Мигинейшвили
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
23
Георгий Рехвиашвили
ЦЗ
19
Гиорги Папава
ЦЗ
18
Леван Хмаладзе
ОП
23
Мате Цинцадзе
ОП
17
Автандил Эбралидзе
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
20
Георгий Папунашвили
ЦП
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
3-2-4-1
13
Робба
3
Чиполина
5
Кашаро
20
Гарсия
18
Сантос
2
Вайзмэн
9
Кашаро
21
Гиллинг
10
Уолкер
16
Перес
7
Кашаро
4-5-1
1
Лория
2
Лобжанидзе
6
Хубутия
18
Григалава
5
Кверквелия
11
Чантурия
15
Окриашвили
9
Гелашвили
20
Канкава
21
Дзария
10
Джано
21
Гиллинг
11
Гослинг
11
Гослинг
21
Гиллинг
9
Кашаро
15
Пристли
15
Пристли
9
Кашаро
18
Сантос
6
Чиполина
6
Чиполина
18
Сантос
10
Джано
17
Эбралидзе
17
Эбралидзе
10
Джано
9
Гелашвили
20
Папунашвили
20
Папунашвили
9
Гелашвили
11
Чантурия
14
Двалишвили
14
Двалишвили
11
Чантурия
Остались в запасе
Гибралтар
Грузия
19
Аарон Паяс
ЦП
4
Дэвид Артелл
ЦЗ
8
Рафа Бадо
ЦП
23
Дэйл Коулинг
ВР
1
Джордан Перес
ВР
4
Джек Сержант
ЦЗ
12
Джереми Лопес
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Аллен Була
13
Омар Мигинейшвили
ВР
23
Георгий Рехвиашвили
ЦЗ
18
Леван Хмаладзе
ОП
23
Мате Цинцадзе
ОП
19
Гиорги Папава
ЦЗ
13
Роин Квасхвадзе
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
8
Валерий Казаишвили
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
19
Аарон Паяс
ЦП
4
Дэвид Артелл
ЦЗ
8
Рафа Бадо
ЦП
23
Дэйл Коулинг
ВР
1
Джордан Перес
ВР
4
Джек Сержант
ЦЗ
12
Джереми Лопес
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
13
Омар Мигинейшвили
ВР
23
Георгий Рехвиашвили
ЦЗ
18
Леван Хмаладзе
ОП
23
Мате Цинцадзе
ОП
19
Гиорги Папава
ЦЗ
13
Роин Квасхвадзе
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
8
Валерий Казаишвили
ЦП
Главный тренер
Аллен Була
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Гибралтар - Грузия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
0 : 0
23.09.2026
Сан-Томе и Принсипи
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Харальд Лехнер
(Вена)
Стадион:
Алгарве
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