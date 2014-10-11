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Ирландия - Гибралтар
Ирландия - Гибралтар: обзор матча 11 октября 2014
Ирландия
11.10.2014, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 2 тур
7 : 0
Завершен
Гибралтар
6'
Р. Кин
14'
Р. Кин
18'
Р. Кин (П)
46'
Д. МакКлин
52'
Д. Перес (АГ)
53'
Д. МакКлин
56'
В. Хулахан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Гибралтар
Замена
Р. Брэди
️️️️
С. Уорд
70'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Р. Кин
63'
Замена
К. Дойл
️️️️
В. Хулахан
63'
60'
Замена
Д. Робба
️️️️
Д. Перес
57'
Замена
Й. Сантос
️️️️
Р. Чиполина
ГОЛ! 7:0!
В. Хулахан
56'
ГОЛ! 6:0!
Д. МакКлин
Пас отдал
Р. Кин
53'
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
Д. Перес
52'
46'
Замена
Р. Гиллинг
️️️️
Р. Бадо
ГОЛ! 4:0!
Д. МакКлин
Пас отдал
Р. Кин
46'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Кин
18'
ГОЛ! 2:0!
Р. Кин
Пас отдал
В. Хулахан
14'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кин
Пас отдал
Э. МакГиди
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
20
Марк Уилсон
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
18
Даррон Гибсон
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
10
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Гибралтар
1
Джордан Перес
ВР
6
Рой Чиполина
ЦЗ
5
Райан Кашаро
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
19
Аарон Паяс
ЦП
16
Брайан Перес
ЦП
8
Рафа Бадо
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
11
Джейк Гослинг
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Аллен Була
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
22
Стивен Куинн
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
15
Энтони Стоукс
ЦФ
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
13
Джейми Робба
ВР
4
Дэвид Артелл
ЦЗ
18
Йоген Сантос
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
12
Джереми Лопес
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
15
Адам Пристли
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
2-5-2-1
1
Форд
20
Уилсон
4
О'Ши
18
Гибсон
18
Мейлер
13
Хендрик
17
Уорд
20
Хулахан
7
МакГиди
11
МакКлин
10
Кин
4-4-2
1
Перес
2
Вайзмэн
5
Кашаро
3
Чиполина
6
Чиполина
16
Перес
8
Рафа Бадо
10
Уолкер
19
Паяс
7
Кашаро
11
Гослинг
17
Уорд
11
Брэди
11
Брэди
17
Уорд
10
Кин
21
Мерфи
21
Мерфи
10
Кин
20
Хулахан
13
Дойл
13
Дойл
20
Хулахан
6
Чиполина
18
Сантос
18
Сантос
6
Чиполина
1
Перес
13
Робба
13
Робба
1
Перес
8
Рафа Бадо
21
Гиллинг
21
Гиллинг
8
Рафа Бадо
Остались в запасе
Ирландия
Гибралтар
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
22
Стивен Куинн
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
15
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
4
Дэвид Артелл
ЦЗ
23
Дэйл Коулинг
ВР
15
Адам Пристли
ЦФ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
12
Джереми Лопес
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Аллен Була
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
22
Стивен Куинн
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
15
Энтони Стоукс
ЦФ
Остались в запасе
4
Дэвид Артелл
ЦЗ
23
Дэйл Коулинг
ВР
15
Адам Пристли
ЦФ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
12
Джереми Лопес
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Аллен Була
Статистика матча Ирландия - Гибралтар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
- : -
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
0 : 0
23.09.2026
Сан-Томе и Принсипи
Информация о матче
Главный судья:
Леонтиос Траттос
Стадион:
Авива-Стэдиум
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