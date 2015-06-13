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Расписание матчей
Евро-2024
Гибралтар - Германия
Гибралтар - Германия: обзор матча 13 июня 2015
Гибралтар
13.06.2015, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 6 тур
0 : 7
Завершен
Германия
28'
А. Шюррле
47'
М. Крузе
51'
И. Гюндоган
57'
К. Беллараби
65'
А. Шюррле
71'
А. Шюррле
81'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гибралтар - Германия
Желтая карточка
Л. Кашаро
90'
+2
Замена
Д. Сержант
️️️️
А. Паяс
82'
81'
ГОЛ! 0:7!
М. Крузе
Пас отдал
А. Шюррле
Замена
Д. Босио
️️️️
К. Кашаро
78'
71'
ГОЛ! 0:6!
А. Шюррле
Пас отдал
М. Озил
67'
Замена
С. Хедира
️️️️
И. Гюндоган
65'
ГОЛ! 0:5!
А. Шюррле
Замена
Д. Кумбес
️️️️
А. Пристли
61'
57'
ГОЛ! 0:4!
К. Беллараби
Пас отдал
М. Озил
56'
Замена
Л. Подольски
️️️️
П. Херрманн
Желтая карточка
Д. Чиполина
54'
51'
ГОЛ! 0:3!
И. Гюндоган
Пас отдал
М. Крузе
47'
ГОЛ! 0:2!
М. Крузе
Пас отдал
М. Озил
36'
Замена
М. Крузе
️️️️
М. Гетце
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Шюррле
10'
Пенальти не реализован!
Б. Швайнштайгер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
1
Джордан Перес
ВР
5
Райан Кашаро
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
19
Аарон Паяс
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
11
Джейк Гослинг
ЦФ
15
Адам Пристли
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Уилсон
Германия
22
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
19
Себастьян Руди
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Марио Гетце
АП
15
Патрик Херрманн
ПВ
20
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Йоахим Лев
Гибралтар
17
Лайам Нил
ВР
13
Джейми Робба
ВР
16
Джастин Ровегно
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
14
Джесси Виктори
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
12
Джереми Лопес
ЦП
23
Энтони Бардон
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
18
Джон-Пол Дуарте
ЦФ
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
0
Кристоф Крамер
ОП
6
Сами Хедира
ЦП
23
Макс Крузе
ЦФ
4-3-3
1
Перес
5
Кашаро
6
Чиполина
3
Чиполина
20
Гарсия
9
Кашаро
10
Уолкер
19
Паяс
7
Кашаро
15
Пристли
11
Гослинг
2-4-3-1
22
Вайденфеллер
17
Боатенг
3
Хектор
21
Гюндоган
7
Швайнштайгер
9
Шюррле
19
Руди
20
Беллараби
11
Гетце
10
Озил
15
Херрманн
19
Паяс
4
Сержант
4
Сержант
19
Паяс
9
Кашаро
17
Босио
17
Босио
9
Кашаро
15
Пристли
16
Кумбес
16
Кумбес
15
Пристли
21
Гюндоган
6
Хедира
6
Хедира
21
Гюндоган
15
Херрманн
10
Подольски
10
Подольски
15
Херрманн
11
Гетце
23
Крузе
23
Крузе
11
Гетце
Остались в запасе
Гибралтар
Германия
14
Джесси Виктори
ЦП
16
Джастин Ровегно
ЦЗ
17
Лайам Нил
ВР
13
Джейми Робба
ВР
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
12
Джереми Лопес
ЦП
23
Энтони Бардон
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
18
Джон-Пол Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Уилсон
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кристоф Крамер
ОП
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
14
Джесси Виктори
ЦП
16
Джастин Ровегно
ЦЗ
17
Лайам Нил
ВР
13
Джейми Робба
ВР
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
12
Джереми Лопес
ЦП
23
Энтони Бардон
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
18
Джон-Пол Дуарте
ЦФ
Остались в запасе
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кристоф Крамер
ОП
Главный тренер
Дэвид Уилсон
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Гибралтар - Германия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
0 : 0
23.09.2026
Сан-Томе и Принсипи
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Клейтон Пизани
Стадион:
Алгарве
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