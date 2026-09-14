Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иван Галанин - статистика

Луки-Энергия
5 июня 1998 (28)
#88 | Полузащитник
174 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Звезда
0 : 1
14.09.2026
Луки-Энергия
1' - 64'
30'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Луки-Энергия
2 : 1
10.09.2026
Урал
1' - 79'
17'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Торпедо Вл
1 : 2
06.09.2026
Луки-Энергия
1' - 82'
78'
52'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Луки-Энергия
4 : 1
27.08.2026
Череповец
1' - 74'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луки-Энергия
18
2
6
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Звезда
0 : 1
14.09.2026
Луки-Энергия
1' - 64'
30'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Торпедо Вл
1 : 2
06.09.2026
Луки-Энергия
1' - 82'
78'
52'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Динамо Вг
2 : 2
23.08.2026
Луки-Энергия
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Луки-Энергия
1 : 3
16.08.2026
Балтика-2
1' - 46'
15'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Енисей-М
1 : 0
09.08.2026
Луки-Энергия
1' - 71'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Луки-Энергия
3 : 2
02.08.2026
Чертаново
1' - 70'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
2 : 1
26.07.2026
Луки-Энергия
1' - 71'
62'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
1' - 90'
41'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
1' - 81'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
1' - 69'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Луки-Энергия
3 : 0
24.05.2026
Звезда
1' - 90'
40'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Луки-Энергия
1 : 1
17.05.2026
Торпедо Вл
1' - 86'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Иркутск
0 : 1
10.05.2026
Луки-Энергия
1' - 74'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Луки-Энергия
1 : 0
03.05.2026
Динамо Вг
1' - 90'
78'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Балтика-2
1 : 1
26.04.2026
Луки-Энергия
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Луки-Энергия
3 : 0
19.04.2026
Енисей-М
1' - 71'
63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Чертаново
1 : 3
12.04.2026
Луки-Энергия
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Луки-Энергия
1 : 1
05.04.2026
Космос
1' - 90'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+