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Италия. Серия B
Команды
Зюйдтироль
Сальваторе Молина
Статистика
€ 250 тыс
Сальваторе Молина - статистика
Зюйдтироль
1 января 1992 (34), Гарбаньяте-Миланезе
#79 | Нападающий
177 см | 74 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Ареццо
1 : 4
20.09.2026
Зюйдтироль
1' - 90'
45'
Италия. Серия В, 4 тур
Зюйдтироль
1 : 1
12.09.2026
Модена
1' - 90'
35'
Италия. Серия В, 3 тур
Зюйдтироль
2 : 0
05.09.2026
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Беневенто
1 : 1
30.08.2026
Зюйдтироль
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зюйдтироль
5
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Ареццо
1 : 4
20.09.2026
Зюйдтироль
1' - 90'
45'
Италия. Серия В, 4 тур
Зюйдтироль
1 : 1
12.09.2026
Модена
1' - 90'
35'
Италия. Серия В, 3 тур
Зюйдтироль
2 : 0
05.09.2026
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Беневенто
1 : 1
30.08.2026
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Зюйдтироль
1 : 0
22.08.2026
Виртус Энтелла
1' - 90'
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