Исхак Доган - статистика
#68 | Защитник
|Имя
|Исхак
|Фамилия
|Доган
|Команда
|Эскишехирспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хаген
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 1990 (32 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 25
тыс
|Имя
|Исхак
|Фамилия
|Доган
|Команда
|Эскишехирспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хаген
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 1990 (32 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Трабзонспор
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2015
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Трабзонспор (Трабзон)
|19.02.2015
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|0:4
|Наполи (Неаполь)
|11.12.2014
|86' -90'
|Легия (Варшава)
|2:0
|Трабзонспор (Трабзон)
|27.11.2014
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|3:1
|Металлист (Харьков)
|06.11.2014
|Был в запасе
|Локерен (Локерен)
|1:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|02.10.2014
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|0:1
|Легия (Варшава)
|18.09.2014
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Трабзонспор (Трабзон)
|28.08.2014
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Трабзонспор (Трабзон)
|21.08.2014
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)