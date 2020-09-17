Сантьяго Солелих - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Сантьяго
|Фамилия
|Солелих
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Квара
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 1991 (31 год)
|Рост
|175
|Имя
|Сантьяго
|Фамилия
|Солелих
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Квара
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июня 1991 (31 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|9
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|84' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|03.12.2020
|1' -62'
|Славия (Прага)
|3:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|26.11.2020
|1' -70'
|Байер (Леверкузен)
|4:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|05.11.2020
|1' -64'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:4
|Байер (Леверкузен)
|13'
|29.10.2020
|1' -76'
|Ницца (Ницца)
|1:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|22.10.2020
|1' -79'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Славия (Прага)
|01.10.2020
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:0
|Виктория (Пльзень)
|24.09.2020
|1' -86'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|83'
|17.09.2020
|1' -74'
|Лачи (Лач)
|1:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)