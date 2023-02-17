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    Расмус Теланнер - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Расмус
    Фамилия Теланнер
    Команда Ференцварош
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 июля 1991 (31 год)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ольборг 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2023 1' -90' Оденсе (Оденсе) 2:1 Ольборг (Ольборг)
    06.03.2023 1' -90' Ольборг (Ольборг) 0:0 Мидтьюлланд (Хернинг)
    26.02.2023 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Ольборг (Ольборг)
    73'
    17.02.2023 1' -90' Ольборг (Ольборг) 0:1 Орхус (Орхус)
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