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Кипр. Первый дивизион
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Омония Арадипу
Расмус Теланнер
Статистика
€ 100 тыс
Расмус Теланнер - статистика
Омония Арадипу
9 июля 1991 (35)
#5 | Защитник
190 см
Дания
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Лига чемпионов 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Люнгбю
11
1
0
3
0
Силькеборг
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
5 : 1
18.05.2025
Люнгбю
1' - 90'
59'
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
2 : 0
12.05.2025
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
0 : 0
04.05.2025
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Люнгбю
2 : 0
27.04.2025
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Виборг
1 : 1
21.04.2025
Люнгбю
1' - 90'
25'
Дания. Суперлига, 4 тур
Люнгбю
0 : 2
17.04.2025
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Ольборг
2 : 2
11.04.2025
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Силькеборг
2 : 1
06.04.2025
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Люнгбю
1 : 2
30.03.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Люнгбю
1 : 0
16.03.2025
Нордшелланд
1' - 90'
83'
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
0 : 1
09.03.2025
Люнгбю
1' - 90'
31'
Дания. Суперлига, 20 тур
Брондбю
1 : 1
03.03.2025
Люнгбю
46' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Люнгбю
0 : 0
21.02.2025
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 18 тур
Мидтьюлланд
1 : 0
16.02.2025
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Мидтьюлланд
1 : 0
25.11.2024
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Силькеборг
1 : 0
10.11.2024
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
2 : 2
04.11.2024
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2024
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Нордшелланд
1 : 1
20.10.2024
Силькеборг
1' - 90'
67'
Дания. Суперлига, 11 тур
Силькеборг
2 : 2
06.10.2024
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
2 : 2
29.09.2024
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Ольборг
2 : 1
28.07.2024
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Нордшелланд
3 : 0
19.07.2024
Ольборг
Был в запасе
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