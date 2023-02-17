Расмус Теланнер - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Теланнер
|Команда
|Ференцварош
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1991 (31 год)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Теланнер
|Команда
|Ференцварош
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1991 (31 год)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ольборг
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Ольборг (Ольборг)
|06.03.2023
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|26.02.2023
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|73'
|17.02.2023
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|0:1
|Орхус (Орхус)