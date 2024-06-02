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Унаи Бустинса
Статистика
Унаи Бустинса - статистика
Завершил карьеру
2 февраля 1992 (34), Бильбао
#5 | Защитник
175 см | 75 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аморебьета
17
1
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
1' - 80'
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
1' - 90'
45'
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Эйбар
5 : 0
05.05.2024
Аморебьета
1' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Бургос
2 : 2
27.04.2024
Аморебьета
1' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Аморебьета
0 : 3
20.04.2024
Вальядолид
1' - 90'
51'
Испания. Сегунда, 35 тур
Леванте
1 : 1
13.04.2024
Аморебьета
1' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Алькоркон
1 : 1
31.03.2024
Аморебьета
1' - 60'
3'
60'
Испания. Сегунда, 32 тур
Аморебьета
3 : 1
24.03.2024
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
ФК Андорра
0 : 1
18.03.2024
Аморебьета
1' - 90'
88'
34'
Испания. Сегунда, 30 тур
Аморебьета
0 : 1
11.03.2024
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Сарагоса
0 : 1
03.03.2024
Аморебьета
1' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Аморебьета
1 : 1
25.02.2024
Альбасете
1' - 90'
31'
Испания. Сегунда, 27 тур
Уэска
0 : 0
18.02.2024
Аморебьета
1' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Аморебьета
1 : 0
10.02.2024
Эльче
1' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Аморебьета
0 : 1
04.02.2024
Расинг
1' - 90'
29'
Испания. Сегунда, 24 тур
Картахена
1 : 0
27.01.2024
Аморебьета
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Аморебьета
0 : 2
20.01.2024
Эльденсе
Был в запасе
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