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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Картахена - Аморебьета
Картахена - Аморебьета: обзор матча 27 января 2024
Картахена
27.01.2024, суббота, 18:15
Испания. Сегунда, 24 тур
1 : 0
Завершен
Аморебьета
76'
А. Родригес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - Аморебьета
Желтая карточка
R. Lizoain
90'
+2
Замена
Х. Карлос
️️️️
Х. Нарваэс
88'
86'
Замена
Х. Эрасо
️️️️
А. Карбонель
Замена
Х. Аламо
️️️️
А. Родригес
82'
Замена
Кико
️️️️
Г. Верду
82'
Желтая карточка
А. Родригес
79'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Родригес
76'
70'
Замена
R. Edwards
️️️️
E. Moran
Замена
А. Ортис
️️️️
Т. Аларкон
60'
Замена
М. Рико
️️️️
А. Ортуньо
60'
53'
Желтая карточка
Ф. Гаррета
Желтая карточка
Х. Фонтан
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
14
Иван Калеро
ЦЗ
4
Педро Алкала
(К)
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
17
Анди Родригес
ЦП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Аморебьета
1
Пабло Куньят
ВР
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
(К)
ЦЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
29
Angel Troncho
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
25
Josué Dorrio
ЦП
17
Eneko Jauregi
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Аморебьета
1
Unai Marino
ВР
11
Икер Сегин
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
2
Jorge Mier
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
4-1-1-1-3
13
14
Калеро
5
Верду
3
Фонтан
4
Алкала
6
Аларкон
17
Родригес
20
Искьердо
18
Мусто
9
Ортуньо
12
Нарваэс
4-4-2
1
Куньят
4
Эрнандо
3
Этчейта
35
Гаррета
15
Нуньес
6
Карбонель
17
25
29
8
17
5
Верду
22
Кико
22
Кико
5
Верду
9
Ортуньо
17
Рико
17
Рико
9
Ортуньо
6
Аларкон
16
Ортис
16
Ортис
6
Аларкон
12
Нарваэс
22
Карлос
22
Карлос
12
Нарваэс
17
Родригес
8
Аламо
8
Аламо
17
Родригес
6
Карбонель
14
Эрасо
14
Эрасо
6
Карбонель
8
6
6
8
Остались в запасе
Картахена
Аморебьета
13
Марк Мартинес
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Исак Янссон
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
1
Unai Marino
ВР
11
Икер Сегин
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
2
Jorge Mier
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Остались в запасе
13
Марк Мартинес
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Исак Янссон
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Остались в запасе
1
Unai Marino
ВР
11
Икер Сегин
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
2
Jorge Mier
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Картахена - Аморебьета
3
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
17
15
Офсайды
1
0
Количество передач
363
457
Сейвы
3
3
Точность передач %
69
76
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Информация о матче
Главный судья:
Raul Martin Gonzalez Frances, Spain
Стадион:
Cartagonova, Cartagena
Новости команд
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Картахена
Аморебьета
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
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