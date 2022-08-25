Статистика по турнирам

Польша. Экстракласа 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Швейцария. Суперлига 2018/2019 Швейцария. Суперлига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Украина. Премьер-Лига 2015/2016 Украина. Премьер-Лига 2014/2015