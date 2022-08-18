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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ракув - Славия
Ракув - Славия: обзор матча 18 августа 2022
Ракув
18.08.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Славия
29'
Иви
61'
Ф. Тудор
60'
Т. Голеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ракув - Славия
Желтая карточка
М. Вдовяк
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
А. Усу
Замена
В. Длугош
️️️️
Иви
87'
Замена
Б. Новак
️️️️
Ф. Тудор
82'
Замена
Ш. Чиж
️️️️
Я. Папаниколау
82'
Желтая карточка
Я. Папаниколау
81'
65'
Замена
️️️️
О. Лингр
ГОЛ! 2:1!
Ф. Тудор
Пас отдал
М. Рундич
61'
Замена
В. Гутковскис
️️️️
С. Муселик
61'
60'
ГОЛ! 1:1!
Т. Голеш
Пас отдал
С. Плавсич
54'
Желтая карточка
О. Лингр
46'
Замена
И. Траоре
️️️️
Э. Сантос
Замена
М. Вдовяк
️️️️
В. Кочергин
46'
40'
Замена
С. Плавсич
️️️️
О. Дорли
ГОЛ! 1:0!
Иви
Пас отдал
Ф. Тудор
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
81
Валериан Гвилия
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
11
Иви
ПВ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Мозес Усор
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Ракув
76
Якуб Райчиковски
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
55
Шимон Чиж
ЦП
27
Бартош Новак
АП
71
Виктор Длугош
ПВ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
5
Густав Берггрен
ЦФ
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
23
Давид Дудера
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
3-5-1-1
1
Треловски
4
Сварнас
24
Арсенич
3
Рундич
23
Кун
81
Гвилия
5
Папаниколау
10
Кочергин
7
Тудор
11
Иви
70
Муселик
3-1-3-1-2
30
Мандоус
3
Голеш
3
Сантос
4
Усу
4
Тьехи
32
Лингр
23
Шевчик
19
Дорли
99
Олаинка
26
Шранц
8
Усор
5
Папаниколау
55
Чиж
55
Чиж
5
Папаниколау
7
Тудор
27
Новак
27
Новак
7
Тудор
10
Кочергин
7
Вдовяк
7
Вдовяк
10
Кочергин
11
Иви
71
Длугош
71
Длугош
11
Иви
70
Муселик
19
Гутковскис
19
Гутковскис
70
Муселик
3
Сантос
12
Траоре
12
Траоре
3
Сантос
19
Дорли
95
Плавсич
95
Плавсич
19
Дорли
Остались в запасе
Ракув
Славия
76
Якуб Райчиковски
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
5
Густав Берггрен
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
23
Давид Дудера
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
76
Якуб Райчиковски
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
5
Густав Берггрен
ЦФ
Остались в запасе
31
Ян Сиротник
ВР
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
23
Давид Дудера
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Ракув - Славия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
- : -
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Вечиста
1 : 2
16.10.2026
Ракув
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
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