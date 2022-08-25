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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Славия - Ракув
Славия - Ракув: обзор матча 25 августа 2022
Славия
25.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Ракув
62'
М. Усор
120+2'
И. Шранц
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Славия - Ракув
Желтая карточка
П. Олаинка
120'
+5
ГОЛ! 2:0!
И. Шранц
Пас отдал
П. Олаинка
120'
+2
117'
Желтая карточка
Иви
112'
Замена
Б. Раковитан
️️️️
С. Сварнас
111'
Замена
Г. Берггрен
️️️️
Я. Папаниколау
108'
Желтая карточка
М. Вдовяк
98'
Желтая карточка
Ф. Тудор
96'
Замена
В. Кочергин
️️️️
П. Кун
Желтая карточка
Л. Провод
94'
Замена
Х. Тьехи
️️️️
П. Шевчик
94'
90'
+1
Замена
Ш. Чиж
️️️️
В. Гвилия
90'
Желтая карточка
З. Арсенич
Желтая карточка
О. Дорли
82'
Замена
О. Дорли
️️️️
Д. Юрасек
80'
Замена
Л. Провод
️️️️
М. Усор
77'
65'
Желтая карточка
М. Рундич
ГОЛ! 1:0!
М. Усор
Пас отдал
И. Шранц
62'
Замена
И. Шранц
️️️️
Д. Дудера
56'
Замена
О. Лингр
️️️️
Л. Масопуст
55'
Замена
П. Олаинка
️️️️
С. Тецл
55'
Желтая карточка
П. Шевчик
53'
46'
Замена
В. Гутковскис
️️️️
С. Муселик
46'
Замена
М. Вдовяк
️️️️
Б. Новак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
39
Давид Юрасек
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
8
Мозес Усор
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
27
Бартош Новак
АП
7
Фран Тудор
ПП
11
Иви
ПВ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
76
Якуб Райчиковски
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
10
Владислав Кочергин
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
5
Густав Берггрен
ЦФ
19
Владислав Гутковскис
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
3-5-2
30
Мандоус
4
Усу
3
Сантос
3
Голеш
39
Юрасек
23
Дудера
23
Шевчик
12
Траоре
8
Масопуст
11
Тецл
8
Усор
3-4-2-1
1
Ковачевич
24
Арсенич
3
Рундич
4
Сварнас
7
Тудор
5
Папаниколау
81
Гвилия
23
Кун
11
Иви
27
Новак
70
Муселик
11
Тецл
99
Олаинка
99
Олаинка
11
Тецл
39
Юрасек
19
Дорли
19
Дорли
39
Юрасек
23
Шевчик
4
Тьехи
4
Тьехи
23
Шевчик
8
Масопуст
32
Лингр
32
Лингр
8
Масопуст
8
Усор
17
Провод
17
Провод
8
Усор
23
Дудера
26
Шранц
26
Шранц
23
Дудера
4
Сварнас
25
Раковитан
25
Раковитан
4
Сварнас
23
Кун
10
Кочергин
10
Кочергин
23
Кун
81
Гвилия
55
Чиж
55
Чиж
81
Гвилия
27
Новак
7
Вдовяк
7
Вдовяк
27
Новак
5
Папаниколау
5
Берггрен
5
Берггрен
5
Папаниколау
70
Муселик
19
Гутковскис
19
Гутковскис
70
Муселик
Остались в запасе
Славия
Ракув
1
Ондрей Колар
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
9
Матей Валента
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Каспер Треловски
ВР
76
Якуб Райчиковски
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
71
Виктор Длугош
ПВ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
9
Матей Валента
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
76
Якуб Райчиковски
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
71
Виктор Длугош
ПВ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Марек Папшун
Статистика матча Славия - Ракув
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
- : -
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Вечиста
1 : 2
16.10.2026
Ракув
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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