€ 250 тыс

Брендан Гэллоуэй - трансферы

Плимут Аргайл
17 марта 1996 (29)
#22 | Защитник
186 см
Зимбабве | Зимбабве
Статистика Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
21.07.21 / 30.06.26
Лутон Таун
Плимут Аргайл
Свободный агент
03.07.19 / 21.07.21
Эвертон
Лутон Таун
Свободный агент
05.07.17 / 31.05.18
Эвертон
Сандерленд
Аренда
22.08.16 / 09.04.17
Эвертон
Вест Бромвич
Аренда
02.08.14 / 03.07.19
Милтон Кинс Донс
Эвертон
?
