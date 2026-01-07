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Тоттенхэм
Эндрю Робертсон
Трансферы
€ 7 млн
Эндрю Робертсон - трансферы
Тоттенхэм
11 марта 1994 (32), Глазго
#3 | Защитник
178 см | 63 кг
Шотландия
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01.07.26 / -
Ливерпуль
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Ливерпуль
Тоттенхэм
Свободный агент
21.07.17 / 01.07.26
Халл Сити
Ливерпуль
9 млн €
29.07.14 / 21.07.17
Данди Юнайтед
Халл Сити
3,60 млн €
01.07.13 / 29.07.14
Куинз Парк
Данди Юнайтед
Свободный агент
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
20
⚡ ЧМ-2026. Хет-трик 38-летнего Месси принес Аргентине крупную победу над Алжиром (3:0)
05:59
4
ЧМ-2026. Дубль Холанда принес Норвегии победу над Ираком (4:1)
03:01
3
Свадьба Батракова, рекорд Мбаппе, уход легионера «Зенита», четвертый трансфер «Реала» и другие новости
02:00
Лапочкин проанализировал спорное судейское решение в матче Франция – Сенегал
01:56
5
Определен явный фаворит гонки бомбардиров ЧМ-2026
01:44
1
Неймар узнал пол пятого ребенка во время ЧМ-2026
01:35
2
Мбаппе прокомментировал победу Франции в первом матче ЧМ-2026
01:11
Болельщик принес российский флаг на матч ЧМ-2026: «А какие могут быть проблемы?»
00:59
1
Генич эмоционально отреагировал на неназначенный пенальти в матче Франция – Сенегал
00:50
2
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