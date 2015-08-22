Арсен Бенифанд - статистика
#96 | Полузащитник
|Имя
|Арсен
|Отчество
|Ильич
|Фамилия
|Бенифанд
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|170
|Вес
|60
|Имя
|Арсен
|Отчество
|Ильич
|Фамилия
|Бенифанд
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|170
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2015
|65' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|06.11.2015
|46' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|30.10.2015
|70' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|22.10.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|17.10.2015
|78' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|25.09.2015
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|13.09.2015
|1' -59'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|28.08.2015
|77' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|22.08.2015
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|16.08.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|08.08.2015
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.07.2015
|32' -75'
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|25.07.2015
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|16.07.2015
|64' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:3
|Уфа (мол) (Уфа)