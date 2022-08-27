Богдан Мишенко - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Мишенко
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|177
|Вес
|71
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Мишенко
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|177
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|57' -90'
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|72'
|22.10.2022
|52' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Львов (Львов)
|18.10.2022
|56' -90'
|Львов (Львов)
|1:3
|Верес (Ривне)
|90'
|15.10.2022
|68' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:2
|Львов (Львов)
|25.09.2022
|1' -9'
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|11.09.2022
|1' -56'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Львов (Львов)
|27.08.2022
|59' -90'
|Львов (Львов)
|2:3
|Заря (Луганск)