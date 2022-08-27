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    Богдан Мишенко - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Богдан
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Мишенко
    Команда Львов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 177
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Львов 7 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2022 57' -90' Львов (Львов) 2:1 Рух (Львов)
    72'
    22.10.2022 52' -90' Александрия (Александрия) 2:0 Львов (Львов)
    18.10.2022 56' -90' Львов (Львов) 1:3 Верес (Ривне)
    90'
    15.10.2022 68' -90' Металлист 1925 (Харьков) 2:2 Львов (Львов)
    25.09.2022 1' -9' Минай (Минай) 0:1 Львов (Львов)
    11.09.2022 1' -56' Динамо (Киев) 1:0 Львов (Львов)
    27.08.2022 59' -90' Львов (Львов) 2:3 Заря (Луганск)
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