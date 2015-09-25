Сергей Кречетов - статистика
#95 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Кречетов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1995 (28 лет)
|Рост
|184
|Вес
|72
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Кречетов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1995 (28 лет)
|Рост
|184
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|19
|1
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.04.2016
|1' -68'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|18.03.2016
|1' -70'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|12.03.2016
|1' -61'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|05.03.2016
|90' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|2:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|02.12.2015
|1' -85'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|2'
|27.11.2015
|1' -87'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|23.11.2015
|1' -71'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|06.11.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|04.10.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|90'
|25.09.2015
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|18.09.2015
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|13.09.2015
|1' -86'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|28.08.2015
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|22.08.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|16.08.2015
|1' -57'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|08.08.2015
|1' -74'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.07.2015
|1' -69'
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|25.07.2015
|1' -62'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|16.07.2015
|1' -83'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:3
|Уфа (мол) (Уфа)