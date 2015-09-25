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    Сергей Кречетов - статистика

    #95 | Полузащитник
    Имя Сергей
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Кречетов
    Команда Уфа
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 января 1995 (28 лет)
    Рост 184
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа (мол) 19 1 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.04.2016 1' -68' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    18.03.2016 1' -70' Уфа (мол) (Уфа) 0:2 Динамо (мол) (Москва)
    12.03.2016 1' -61' Локомотив (мол) (Москва) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    05.03.2016 90' -90' Уфа (мол) (Уфа) 2:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    02.12.2015 1' -85' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Уфа (мол) (Уфа)
    2'
    27.11.2015 1' -87' Уфа (мол) (Уфа) 1:2 Академия Кубань (Краснодар)
    23.11.2015 1' -71' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    06.11.2015 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:0 Амкар (мол) (Пермь)
    04.10.2015 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    90'
    25.09.2015 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 3:0 Уфа (мол) (Уфа)
    18.09.2015 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:2 Уфа (мол) (Уфа)
    13.09.2015 1' -86' Уфа (мол) (Уфа) 0:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    28.08.2015 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:2 Уфа (мол) (Уфа)
    22.08.2015 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:3 Локомотив (мол) (Москва)
    16.08.2015 1' -57' Мордовия (мол) (Саранск) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    08.08.2015 1' -74' Уфа (мол) (Уфа) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    30.07.2015 1' -69' Академия Кубань (Краснодар) 2:2 Уфа (мол) (Уфа)
    25.07.2015 1' -62' Уфа (мол) (Уфа) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    16.07.2015 1' -83' Спартак М (мол) (Москва) 2:3 Уфа (мол) (Уфа)
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