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Павел Борисов - статистика

Завершил карьеру
27 декабря 1997 (28)
#40 | Защитник
167 см | 62 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал Т (мол)
26
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 0
16.05.2017
Амкар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
ЦСКА (мол)
2 : 2
11.05.2017
Арсенал Т (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Арсенал Т (мол)
3 : 4
05.05.2017
Ростов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 0
25.04.2017
Кр. Советов (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
23.04.2017
Арсенал Т (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Арсенал Т (мол)
0 : 2
15.04.2017
Локомотив (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
08.04.2017
Арсенал Т (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
Арсенал Т (мол)
1 : 1
31.03.2017
Томь (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Оренбург (мол)
2 : 1
03.03.2017
Арсенал Т (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 1
04.12.2016
Анжи (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Рубин (мол)
2 : 2
29.11.2016
Арсенал Т (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Амкар (мол)
0 : 2
25.11.2016
Арсенал Т (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Арсенал Т (мол)
0 : 2
17.11.2016
ЦСКА (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Ростов (мол)
2 : 2
06.11.2016
Арсенал Т (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Арсенал Т (мол)
0 : 0
29.10.2016
Уфа (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 0
20.10.2016
Арсенал Т (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Арсенал Т (мол)
3 : 0
16.10.2016
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
30.09.2016
Арсенал Т (мол)
1' - 72'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Арсенал Т (мол)
1 : 2
24.09.2016
Ахмат (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Томь (мол)
2 : 0
16.09.2016
Арсенал Т (мол)
71' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Арсенал Т (мол)
0 : 3
10.09.2016
Зенит (мол)
62' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Урал (мол)
3 : 0
27.08.2016
Арсенал Т (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Арсенал Т (мол)
0 : 0
21.08.2016
Оренбург (мол)
1' - 60'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Анжи (мол)
2 : 1
13.08.2016
Арсенал Т (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Арсенал Т (мол)
0 : 3
05.08.2016
Рубин (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Спартак М (мол)
2 : 0
30.07.2016
Арсенал Т (мол)
46' - 90'
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