|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2015
|84' -93'
|Томь (Томск)
|4:0
|Шинник (Ярославль)
|12.04.2015
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:2
|Сокол (Саратов)
|05.04.2015
|90' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|29.03.2015
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|22.03.2015
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|18.03.2015
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|18.11.2014
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|14.11.2014
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Волгарь (Астрахань)
|08.11.2014
|90' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|1:5
|Шинник (Ярославль)
|02.11.2014
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Анжи (Махачкала)