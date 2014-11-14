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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Волгарь
Шинник - Волгарь: обзор матча 14 ноября 2014
Шинник
14.11.2014, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 1
Завершен
Волгарь
27'
И. Горбатенко
38'
Х. Байрамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Волгарь
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
И. Подоляк
90'
+3
90'
Желтая карточка
Э. Зураев
89'
Желтая карточка
Д. Иванов
Желтая карточка
Р. Войдель
84'
84'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
И. Лукьяновс
Желтая карточка
Н. Тимошин
82'
76'
Замена
А. Коломийченко
️️️️
Т. Букия
Замена
А. Щадин
️️️️
А. Рылов
71'
68'
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Алхазов
Замена
Д. Гриднев
️️️️
П. Деобальд
61'
56'
Замена
А. Кренделев
️️️️
О. Алейник
52'
Желтая карточка
С. Терехов
Замена
И. Подоляк
️️️️
Н. Маляров
46'
38'
ГОЛ! 1:1!
Х. Байрамян
ГОЛ! 1:0!
И. Горбатенко
Пас отдал
П. Деобальд
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Артур Рылов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
10
Темури Букия
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
49
Иван Зынин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
92
Артем Щадин
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
2
Аслан Догузов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
4-3-2-1
1
Малышев
33
Гапон
33
Ламанж
40
Тимошин
97
Ятченко
20
Войдель
7
Маляров
10
Рылов
23
Горбатенко
57
Деобальд
22
Самодин
4-4-1-1
71
Бучнев
7
Зураев
13
Иванов
2
Жиров
32
Терехов
10
Букия
11
Петрович
10
Лукьяновс
34
Алейник
19
Байрамян
13
Алхазов
7
Маляров
20
Подоляк
20
Подоляк
7
Маляров
57
Деобальд
56
Гриднев
56
Гриднев
57
Деобальд
10
Рылов
92
Щадин
92
Щадин
10
Рылов
Подоляк
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
Подоляк
10
Лукьяновс
9
Веркашанский
9
Веркашанский
10
Лукьяновс
10
Букия
15
Коломийченко
15
Коломийченко
10
Букия
34
Алейник
33
Кренделев
33
Кренделев
34
Алейник
13
Алхазов
88
Болов
88
Болов
13
Алхазов
Остались в запасе
Шинник
Волгарь
49
Иван Зынин
ЦЗ
31
Денис Пчелинцев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
2
Аслан Догузов
ЦЗ
88
Степан Сикач
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Остались в запасе
49
Иван Зынин
ЦЗ
31
Денис Пчелинцев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
2
Аслан Догузов
ЦЗ
88
Степан Сикач
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Волгарь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Шинник
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