Дмитрий Куделин - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Куделин
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|79
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Куделин
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Домодедово
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Домодедово (Москва)
|21.10.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|17.10.2015
|89' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:2
|Домодедово (Москва)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|1:3
|Сочи (Сочи)
|05.10.2015
|76' -90'
|Химки (Химки)
|4:0
|Домодедово (Москва)
|82'
|01.10.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|0:3
|Текстильщик (Иваново)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Волга (Тверь)
|1:1
|Домодедово (Москва)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|08.09.2015
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:1
|Домодедово (Москва)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Москва (Москва)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|28.07.2015
|70' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:3
|Домодедово (Москва)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|0:2
|Спартак К (Кострома)