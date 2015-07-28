Артем Леднев - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Леднев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Имя
|Артем
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Леднев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|70' -90'
|Энергомаш (Белгород)
|1:1
|Зенит (Пенза)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Зенит (Пенза)
|0:0
|Тамбов (Тамбов)
|25.10.2015
|83' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Зенит (Пенза)
|90'
|18.10.2015
|Был в запасе
|Зенит (Пенза)
|1:2
|Рязань (Рязань)
|11.10.2015
|82' -90'
|Локомотив (Лиски)
|3:0
|Зенит (Пенза)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Зенит (Пенза)
|2:1
|Металлург Л (Липецк)
|27.09.2015
|90' -90'
|Арсенал-2 (Тула)
|0:2
|Зенит (Пенза)
|21.09.2015
|Был в запасе
|Зенит (Пенза)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)
|03.08.2015
|90' -90'
|Зенит (Пенза)
|3:0
|Торпедо (Москва)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Рязань (Рязань)
|0:3
|Зенит (Пенза)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Зенит (Пенза)
|0:1
|Орел (Орел)