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    Артем Леднев - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Артем
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Леднев
    Команда Зенит
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 70' -90' Энергомаш (Белгород) 1:1 Зенит (Пенза)
    01.11.2015 Был в запасе Зенит (Пенза) 0:0 Тамбов (Тамбов)
    25.10.2015 83' -90' Торпедо (Москва) 2:1 Зенит (Пенза)
    90'
    18.10.2015 Был в запасе Зенит (Пенза) 1:2 Рязань (Рязань)
    11.10.2015 82' -90' Локомотив (Лиски) 3:0 Зенит (Пенза)
    04.10.2015 Был в запасе Зенит (Пенза) 2:1 Металлург Л (Липецк)
    27.09.2015 90' -90' Арсенал-2 (Тула) 0:2 Зенит (Пенза)
    21.09.2015 Был в запасе Зенит (Пенза) 0:0 Динамо Бр (Брянск)
    03.08.2015 90' -90' Зенит (Пенза) 3:0 Торпедо (Москва)
    28.07.2015 Был в запасе Рязань (Рязань) 0:3 Зенит (Пенза)
    20.07.2015 Был в запасе Зенит (Пенза) 0:1 Орел (Орел)
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