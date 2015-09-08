Андрей Гладышев - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Гладышев
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1996 (27 лет)
|Рост
|172
|Вес
|62
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Гладышев
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1996 (27 лет)
|Рост
|172
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Вл
|12
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -73'
|Спартак К (Кострома)
|1:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|27.10.2015
|1' -64'
|Сочи (Сочи)
|2:3
|Торпедо Вл (Владимир)
|22.10.2015
|1' -68'
|Химки (Химки)
|1:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|17.10.2015
|1' -71'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:2
|Домодедово (Москва)
|11.10.2015
|1' -79'
|Волга (Тверь)
|1:2
|Торпедо Вл (Владимир)
|05.10.2015
|1' -74'
|Торпедо Вл (Владимир)
|3:2
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|43'
|01.10.2015
|1' -69'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:2
|Торпедо Вл (Владимир)
|44'
|27.09.2015
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:0
|Москва (Москва)
|21.09.2015
|1' -85'
|Карелия (Петрозаводск)
|3:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|08.09.2015
|Был в запасе
|Строгино (Москва)
|0:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|01.09.2015
|78' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|25.08.2015
|68' -90'
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Торпедо Вл (Владимир)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:1
|Спартак К (Кострома)
|04.08.2015
|82' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:0
|Химки (Химки)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:0
|Торпедо Вл (Владимир)