Кирилл Привалов - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Привалов
|Команда
|Спартак К
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Привалов
|Команда
|Спартак К
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак К
|16
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2016
|90' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:2
|Спартак К (Кострома)
|08.11.2015
|80' -90'
|Спартак К (Кострома)
|1:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|01.11.2015
|28' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:2
|Спартак К (Кострома)
|21.10.2015
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
|Спартак К (Кострома)
|11.10.2015
|61' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3:2
|Спартак К (Кострома)
|05.10.2015
|59' -90'
|Спартак К (Кострома)
|1:3
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|01.10.2015
|46' -90'
|Москва (Москва)
|3:1
|Спартак К (Кострома)
|27.09.2015
|1' -55'
|Спартак К (Кострома)
|3:0
|Карелия (Петрозаводск)
|43'
|21.09.2015
|46' -90'
|Псков-747 (Псков)
|3:1
|Спартак К (Кострома)
|15.09.2015
|60' -90'
|Спартак К (Кострома)
|2:1
|Строгино (Москва)
|08.09.2015
|74' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:2
|Спартак К (Кострома)
|01.09.2015
|70' -90'
|Спартак К (Кострома)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|18.08.2015
|78' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:1
|Спартак К (Кострома)
|12.08.2015
|1' -74'
|Спартак К (Кострома)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|04.08.2015
|65' -90'
|Химки (Химки)
|3:0
|Спартак К (Кострома)
|28.07.2015
|69' -90'
|Спартак К (Кострома)
|1:1
|Текстильщик (Иваново)
|90'
|20.07.2015
|70' -90'
|Домодедово (Москва)
|0:2
|Спартак К (Кострома)