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    Кирилл Привалов - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Кирилл
    Отчество Михайлович
    Фамилия Привалов
    Команда Спартак К
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак К 16 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.04.2016 90' -90' Коломна (Коломна) 2:2 Спартак К (Кострома)
    08.11.2015 80' -90' Спартак К (Кострома) 1:0 Торпедо Вл (Владимир)
    01.11.2015 28' -90' Сочи (Сочи) 3:2 Спартак К (Кострома)
    21.10.2015 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 0:0 Спартак К (Кострома)
    11.10.2015 61' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 3:2 Спартак К (Кострома)
    05.10.2015 59' -90' Спартак К (Кострома) 1:3 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    01.10.2015 46' -90' Москва (Москва) 3:1 Спартак К (Кострома)
    27.09.2015 1' -55' Спартак К (Кострома) 3:0 Карелия (Петрозаводск)
    43'
    21.09.2015 46' -90' Псков-747 (Псков) 3:1 Спартак К (Кострома)
    15.09.2015 60' -90' Спартак К (Кострома) 2:1 Строгино (Москва)
    08.09.2015 74' -90' ЦРФСО (Смоленск) 0:2 Спартак К (Кострома)
    01.09.2015 70' -90' Спартак К (Кострома) 3:0 Коломна (Коломна)
    18.08.2015 78' -90' Торпедо Вл (Владимир) 1:1 Спартак К (Кострома)
    12.08.2015 1' -74' Спартак К (Кострома) 2:1 Сочи (Сочи)
    04.08.2015 65' -90' Химки (Химки) 3:0 Спартак К (Кострома)
    28.07.2015 69' -90' Спартак К (Кострома) 1:1 Текстильщик (Иваново)
    90'
    20.07.2015 70' -90' Домодедово (Москва) 0:2 Спартак К (Кострома)
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