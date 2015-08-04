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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Химки - Спартак К
Химки - Спартак К: обзор матча 04 августа 2015
Химки
04.08.2015, вторник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
3 : 0
Завершен
Спартак К
14'
И. Чернышов
25'
М. Маркосов (П)
39'
Ф. Дворников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Спартак К
Желтая карточка
К. Заика
90'
+1
83'
Замена
Д. Калабухов
️️️️
А. Власов
Замена
К. Заика
️️️️
Н. Лапин
83'
Замена
М. Широков
️️️️
С. Ефимов
77'
75'
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
М. Сидоров
Замена
А. Гаджиев
️️️️
Н. Тюнин
67'
65'
Замена
К. Привалов
️️️️
Л. Лацузбая
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
К. Родионов
59'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
Ф. Дворников
55'
46'
Замена
А. Власов
️️️️
А. Горюшкин
46'
Замена
А. Чванов
️️️️
М. Ширяев
ГОЛ! 3:0!
Ф. Дворников
39'
38'
Желтая карточка
А. Горюшкин
Желтая карточка
М. Маркосов
38'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Маркосов
25'
24'
Желтая карточка
М. Соловей
ГОЛ! 1:0!
И. Чернышов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
13
Станислав Ефимов
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Спартак К
1
Азамат Шогенов
ВР
5
Александр Мясников
ЦЗ
48
Сергей Саввин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
8
Сергей Дрягин
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
8
Евгений Худобко
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Химки
22
Евгений Пузин
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
4
Анрик Гаджиев
ЦП
77
Максим Широков
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Спартак К
23
Павел Сергеев
ВР
13
Андрей Чванов
ЦЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
2
Илья Гердт
ЦП
17
Дмитрий Калабухов
АП
17
Кирилл Привалов
ЦФ
25
Алексей Власов
ЦФ
4-1-3-2
1
Цицилин
5
Шумских
26
Чернышов
22
Родионов
89
Ярковой
9
Лапин
13
Ефимов
4
Тюнин
77
Гащенков
9
Маркосов
9
Дворников
3-1-4-1-1
1
Шогенов
5
Мясников
48
Саввин
12
Ширяев
3
Соловей
7
Горюшкин
88
Лацузбая
8
Худобко
8
Дрягин
81
Сидоров
18
Круподер
4
Тюнин
4
Гаджиев
4
Гаджиев
4
Тюнин
22
Родионов
10
Кирсанов
10
Кирсанов
22
Родионов
13
Ефимов
77
Широков
77
Широков
13
Ефимов
9
Дворников
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
9
Дворников
9
Лапин
27
Заика
27
Заика
9
Лапин
88
Лацузбая
17
Привалов
17
Привалов
88
Лацузбая
7
Горюшкин
25
Власов
25
Власов
7
Горюшкин
81
Сидоров
45
Кухарчук
45
Кухарчук
81
Сидоров
12
Ширяев
13
Чванов
13
Чванов
12
Ширяев
Власов
17
Калабухов
17
Калабухов
Власов
Остались в запасе
Химки
Спартак К
22
Евгений Пузин
ВР
53
Ян Казаев
ЦП
2
Илья Гердт
ЦП
23
Павел Сергеев
ВР
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Остались в запасе
22
Евгений Пузин
ВР
53
Ян Казаев
ЦП
Остались в запасе
2
Илья Гердт
ЦП
23
Павел Сергеев
ВР
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Статистика матча Химки - Спартак К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Веселов
(Москва)
Стадион:
Родина
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