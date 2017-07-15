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    Евгений Смирнов - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Евгений
    Отчество Александрович
    Фамилия Смирнов
    Команда Луч
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 мая 1994 (28 лет)
    Рост 185
    Вес 79
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2017 Был в запасе Луч (Владивосток) 3:1 Шинник (Ярославль)
    08.11.2017 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:0 Волгарь (Астрахань)
    04.11.2017 Был в запасе Луч (Владивосток) 1:1 Химки (Химки)
    29.10.2017 53' -90' Томь (Томск) 0:0 Луч (Владивосток)
    30.09.2017 Был в запасе Луч (Владивосток) 1:1 Ротор (Волгоград)
    24.09.2017 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:0 Факел (Воронеж)
    30.07.2017 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:1 Луч (Владивосток)
    26.07.2017 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 2:0 Луч (Владивосток)
    22.07.2017 Был в запасе Химки (Химки) 2:0 Луч (Владивосток)
    15.07.2017 Был в запасе Луч (Владивосток) 3:0 Томь (Томск)
    08.07.2017 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 2:0 Луч (Владивосток)
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