Евгений Смирнов - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Смирнов
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Смирнов
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2017
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|08.11.2017
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Волгарь (Астрахань)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Химки (Химки)
|29.10.2017
|53' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|24.09.2017
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|30.07.2017
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|26.07.2017
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|22.07.2017
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|15.07.2017
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|3:0
|Томь (Томск)
|08.07.2017
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Луч (Владивосток)