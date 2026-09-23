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Азербайджан. Премьер-лига
Команды
Сабах
Алексей Исаев
Статистика
€ 800 тыс
Алексей Исаев - статистика
Сабах
9 ноября 1995 (30), Красноярск
#10 | Полузащитник
177 см | 62 кг
Азербайджан | Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
1' - 63'
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
4 : 0
10.09.2026
Сабах
63' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
63' - 120'
101, 115'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
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Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сабах
9
0
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
4 : 0
10.09.2026
Сабах
63' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
63' - 120'
101, 115'
Лига чемпионов, 4 раунд
Хапоэль БШ
2 : 1
19.08.2026
Сабах
1' - 74'
Лига чемпионов, 3 раунд
Сабах
4 : 0
11.08.2026
Орхус
1' - 82'
67'
Лига чемпионов, 3 раунд
Орхус
2 : 1
05.08.2026
Сабах
1' - 79'
Лига чемпионов, 2 раунд
КуПС
0 : 2
28.07.2026
Сабах
1' - 78'
Лига чемпионов, 2 раунд
Сабах
1 : 0
21.07.2026
КуПС
1' - 66'
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
1' - 82'
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
1' - 77'
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