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    Том Лоуренс - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Том
    Фамилия Лоуренс
    Команда Рейнджерс
    Состав Основной
    Родной город Рексхэм
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 января 1994 (29 лет)
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рейнджерс 4 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2022 1' -73' ПСВ (Эйндховен) 0:1 Рейнджерс (Глазго)
    16.08.2022 1' -90' Рейнджерс (Глазго) 2:2 ПСВ (Эйндховен)
    70'
    09.08.2022 1' -87' Рейнджерс (Глазго) 3:0 Юнион СЖ (Брюссель)
    75'
    02.08.2022 77' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Рейнджерс (Глазго)
    90'
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