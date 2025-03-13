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Перт Глори
Том Лоуренс
Статистика
€ 1 млн
Том Лоуренс - статистика
Перт Глори
13 января 1994 (32), Рексхэм
#34 | Нападающий
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Рейнджерс
5
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Рейнджерс
0 : 2
13.03.2025
Фенербахче
95' - 120'
Лига Европы, 1/8 финала
Фенербахче
1 : 3
06.03.2025
Рейнджерс
88' - 90'
Лига Европы, 8 тур
Рейнджерс
2 : 1
30.01.2025
Юнион СЖ
Был в запасе
Лига Европы, 7 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
23.01.2025
Рейнджерс
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2024
ФКСБ
1' - 46'
10'
Лига Европы, 2 тур
Рейнджерс
1 : 4
03.10.2024
Лион
1' - 46'
14'
Лига Европы, 1 тур
Мальме
0 : 2
26.09.2024
Рейнджерс
1' - 80'
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