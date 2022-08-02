Том Лоуренс - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Том
|Фамилия
|Лоуренс
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рексхэм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 января 1994 (29 лет)
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Том
|Фамилия
|Лоуренс
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рексхэм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 января 1994 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|4
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2022
|1' -73'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:1
|Рейнджерс (Глазго)
|16.08.2022
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|70'
|09.08.2022
|1' -87'
|Рейнджерс (Глазго)
|3:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|75'
|02.08.2022
|77' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Рейнджерс (Глазго)
|90'